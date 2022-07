Regione Lombardia stanzia 1,2milioni. Alla provincia di Cremona 83.414 euro

MILANO - La Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, una delibera che assegna fondi per 1,2 milioni di euro al fine di assicurare continuità all’attività di manutenzione, per mantenere l’efficienza operativa del sistema regionale di protezione civile e sostenere il valore delle proprietà regionali assegnate alle colonne mobili. "Per garantire il funzionamento e l’operatività delle colonne mobili regionale e provinciali - ha illustrato l’assessore Foroni - Regione Lombardia ha assegnato alle Province, alla Città Metropolitana di Milano e alle organizzazioni di volontariato di protezione civile facenti parte delle colonne mobili di protezione civile, mezzi e attrezzature, attraverso convenzioni e comodati d’uso". "Con la misura finanziaria approvata, - ha aggiunto l'assessore - vogliamo continuare a fornire il nostro supporto alle realtà di volontariato per garantire un sistema operativo sempre più efficiente".

Nel 2021, a seguito dell’impiego intensivo dei beni in oggetto durante l’emergenza Covid-19, è stata svolta una ricognizione sulle esigenze di manutenzione degli stessi. Sono stati individuati alcuni mezzi pesanti, ritenuti strategici per l’efficienza delle colonne mobili, di proprietà di alcune organizzazioni di volontariato di protezione civile, a cui viene dato un supporto per il sostegno di interventi di significativa rilevanza economica. Alla provincia di Bergamo sono stati assegnati 141.951 euro; alla provincia di Brescia 118.536; alla provincia di Como 95.121 euro; alla provincia di Cremona 83.414 euro; alla provincia di Lecco 83.414 euro; alla provincia di Lodi 83.414 euro; alla provincia di Mantova 83.414 euro; a Città metropolitana di Milano 118.536 euro; alla provincia di Monza e Brianza 83.414 euro; alla provincia di Pavia 106.829 euro; alla provincia di Sondrio 83.414 euro; alla provincia di Varese 118.536 euro. (ITALPRESS)