Samuele Bersani il 5 luglio al 'Tanta Robba in The Park'

CREMONA - Samuele Bersani è il nome del secondo headliner del festival Tanta Robba in the Park organizzato dallo staff del Tanta Robba insieme a La Valigetta e Comune di Cremona. L'artista emiliano si esibirà nel parco di Porta Mosa la sera del 5 luglio alle 21, a distanza di nove anni dal suo ultimo concerto cremonese (si tenne all'Arena Giardino nel giugno del 2012). Bersani dovrebbe chiudere il festival organizzato nelle date 3, 4 e 5 luglio.

"Non è bellissimo che ci si possa trovare sotto le stelle e non davanti a un monitor del piffero? Dopo l’anno nefasto che noi tutti abbiamo vissuto sono emozionato e “sorpreso” anche io di poter annunciare per questa estate una serie di concerti, un piccolo tour estemporaneo, in alcuni dei migliori festival del nostro paese - scrive Bersani sui social -. Sarà anche l’occasione per poter dare finalmente un primo assaggio di Cinema Samuele, la cui tournée ufficiale (quella con tutta la band) rimane fissata nei teatri per dicembre 2021. Intanto ci vediamo in giro, dal 3 luglio: qui sotto le prime date di questo tour così felicemente estemporaneo".

Uscito il 2 ottobre 2020 il nuovo disco di Samuele Bersani, Cinema Samuele (Sony Music), entra nella scena discografica a distanza di sette anni dall’ultimo disco di inediti Nuvola Numero Nove. L'album segna un nuovo percorso sonoro per l'artista, figlio di una lunga e attenta ricerca musicale, e racchiude 10 tracce in cui l'attualità irrompe nella sua poesia come il lampo di un proiettore che nel buio della sala arriva sul grande schermo improvviso, caldo e diretto. 10 canzoni che si presentano all’ascoltatore in maniera cinematografica, dove c'è una colonna sonora sorprendente da ascoltare ma anche immagini nitide, crude e poetiche da guardare, tutto ad un millimetro dal protagonista. La data di Bersani si aggiunge a quella già annunciata due giorni fa di Frah Quintale, atteso a Cremona il 4 luglio.