Il meteo dice maltempo: rinviato il concerto di Ernia

CREMONA - "Siamo costretti a rinviare il concerto di Ernia a causa delle condizioni meteo previste per stasera. Ci dispiace - ovviamente - moltissimo. Ufficializzeremo una nuova data nelle prossime settimane, per la quale resteranno validi i biglietti già acquistati. Scriveteci per qualsiasi informazione!". Così lo staff del Tanta Robba Festival annuncia sui social il rinvio del live in programma stasera a Porta Mosa nell'ambito della rassegna Tanta Robba in the Park.