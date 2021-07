Tanta Robba in the Park: nuove date per Frah Quintale ed Ernia

CREMONA - La festa, avevano promesso gli organizzatori, è solo rinviata di poco. Promessa mantenuta: sono state annunciate infatti le due date di recupero dei concerti cancellati per maltempo al Tanta Robba in the Park: sul palco di Porta Mosa Frah Quintale salirà giovedì 15 luglio, mentre venerdì 16 luglio sarà la volta di Ernia. Ancora una decina di giorni di attesa quindi per i tantissimi fan che il fine settimana appena passato attendevano di gremire i posti a sedere del parco, sede - dallo scorso venerdì sera - della nuova edizione del Tanta Robba in the Park. I biglietti già acquistati rimangono validi anche per le nuove date. Per ogni dubbio o richiesta è comunque possibile contattare direttamente lo staff del festival tramite i canali social su Facebook e Instagram.

Il rimborso, in alternativa, può essere richiesto entro il 10 luglio inviando una e-mail ad aiuto@dice.fm che provvederà ad emettere un rimborso completo sul metodo di pagamento utilizzato durante l'acquisto.

Tanta Robba in the Park si era aperto giovedì sera con il concerto di Ariete, partecipato soprattutto da giovanissimi provenienti anche da fuori provincia per cantare le canzoni di una delle cantanti più generazionali del momento. Dopo la diciannovenne Ariete sarebbe dovuto toccare a Ernia e Frah Quintale, ma due giornate di pioggia certa hanno spinto gli organizzatori a rinviare subito, seppur di pochi giorni, le due performance.