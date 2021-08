Jazz in Ciocco, appuntamento live con la tromba di Gianni Setta

CREMONA - Per chi resta in città, appuntamenti live sotto il segno del jazz. Prende il via infatti mercoledì prossimo alle ore 21 con il concerto del Gianni Satta Trio la mini-rassegna Jazz in Ciocco. Il ciclo di concerti è destinato poi a proseguire, ogni mercoledì, fino all’8 settembre.

La tromba di Gianni Satta ritorna in città stavolta accompagnata da due musicisti cremonesi: Giovanni Guerretti alla tastiera e Alberto Venturini alla batteria. Satta ha pubblicato nel marzo scorso il suo album Faccio da me: «Non è un disco di virtuosismi, è pensato per fissare e dare una forma alle composizioni, ai temi, pronti per essere riportati in concerto da me e da tutti i musicisti che li adotteranno», aveva spiegato all’uscita dell’album.

Il 25 agosto segnerà invece il ritorno sulle scene del Lush Life Quartet e del suo jazz ibridato dalle molteplici influenze. La formazione è nata da un’idea del chitarrista Giorgio Sclavo e del batterista Simone Gagliardi e oggi comprende anche Pietro Montaldi al sassofono e Alex Carreri al contrabbasso.

Si cambia completamente sonorità, puntando verso colori e sapori tipicamente tzigani, il primo settembre con il Gipsy Trio di Jacopo Delfini e Mike Frigoli alle chitarre, con Bruno Bonarrigo al contrabbasso.

Ultimo appuntamento l’8 settembre con il Davide Ghidoni Trio. Ghidoni alla tromba sarà affiancato da Loris Leo Lari al contrabbasso e da Giacomo Bignotti alla batteria.

Per assicurarsi un posto a sedere nel plateatico all’aperto di piazza Roma è gradita la prenotazione al numero 366.9925541.