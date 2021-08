Ogni martedì in due al cinema per 8 euro con il coupon su La Provincia

CREMONA - In due al cinema al prezzo di soli 8 euro: grazie a un accordo tra la Fieg (Federazione italiana editori giornali) e l’Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) il martedì si potrà usufruire di un forte sconto. L’iniziativa coinvolge diversi quotidiani nazionali e locali, tra cui La Provincia di Cremona, e alcune sale cinematografiche. Nel territorio cremonese aderiscono Spaziocinema Cremona Po, Arianteo (l’area all’aperto di Spaziocinema) e, a Crema, la Multisala Portanova. Aderirà anche il CineChaplin dal momento della ripresa a fine estate fino al 30 novembre, data di scadenza dell’offerta. Ogni martedì, sul giornale verrà pubblicato un coupon che garantisce l’ingresso per due persone al prezzo davvero eccezionale di 8 euro. L’auspicio è di favorire il ritorno nelle sale per rivivere la magia del grande schermo attraverso un appuntamento fisso settimanale, che si svolgerà fino al 30 novembre prossimo.

Il coupon sarà pubblicato ogni martedì, dovrà essere ritagliato e presentato in cassa e utilizzato solo ed esclusivamente il giorno della pubblicazione. Il tutto ricordando che le sale cinematografiche sono luoghi di cultura e di socialità. L’obiettivo del progetto è dunque quello di incentivare il ritorno degli spettatori nei cinema e promuovere la cultura cinematografica tramite i quotidiani.

Il coupon è valido solo il giorno della pubblicazione e nelle sale aderenti. Si potrà assistere alla proiezione solo dei film che partecipano al progetto. L’elenco di queste pellicole, in costante aggiornamento, si può trovare sul sito www.powerticket.it/laculturaraddoppia/, dove è possibile consultare anche il regolamento dettagliato dell’iniziativa, l’elenco dei quotidiani aderenti e il link per scaricare l’applicazione di Power Ticket che offre diversi vantaggi agli spettatori.

La sezione del sito ‘film aderenti’ propone l’elenco di tutte le pellicole per cui è valida questa promozione. Naturalmente, l’accesso ai cinema è consentito solo rispettando le norme anti contagio con Green pass e mascherina obbligatori.