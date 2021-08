Cobalto: «Il web non ci basta»

CREMONA - Con la pubblicazione estiva di quattro remix del singolo Atmosphere continua il periodo fecondissimo dei Cobalto (nella foto), la formazione cremonese di Rilly Segalini, Mauro Ardenghi, Robbie F, Mattia Tedesco e Giacomo Bignotti.

La band - che nella cover dei Joy Division aveva voluto Lilith, la voce dei piacentini Sinnersaints per una inedita collaborazione - sta vivendo questo lungo periodo di limitazioni imposte dal Covid come un’occasione di straordinaria vitalità. A confermarlo è Rilly Segalini, anima della formazione insieme a Mauro Ardenghi: «Alla fine del 2018 era uscito il primo album, Citus Mutus, di cui Atmosphere faceva già parte - ricostruisce il dj, musicista e produttore cremonese -. A fine 2019 la band è tornata al lavoro con Now Forever e la collaborazione con uno dei più grandi produttori del pianeta: Tim Palmer».

E mentre nel mondo la pandemia metteva a dura prova tutti gli operatori del mondo della musica, i Cobalto, per reazione, sembravano reagire dando conferma di grande creatività: «Sì, il periodo più difficoltoso di questa pandemia per noi, non so per quale motivo, è stato anche il momento più fecondo - continua il musicista -, dal quale sono scaturiti alcuni nuovi remix di Shine la cui pubblicazione è prevista per il mese di settembre, un nuovo singolo per l'autunno, e del materiale che andrà a confluire nel nuovo album. Dall’inizio del 2020 il fatto di essere prodotti da Palmer ci ha permesso di farci ascoltare in tutto il mondo sul web e nella programmazione delle radio indipendenti: è stata una grande spinta in avanti, così come è stato vitale rivederci finalmente tutti e cinque di persona. È successo solo questa estate, in un luogo significativo come la salita al Torrazzo, per un servizio fotografico realizzato da da Marino Bocelli. Ci siamo rivisti una volta dandoci appuntamento appena possibile per chiudere definitivamente l’album. Le canzoni sono state più o meno definite, forse manca un solo brano per la chiusura. Il fatto di tornare a suonare insieme è forse la cosa più importante. Il live è una cosa molto differente dalla Rete».

Saranno con ogni probabilità una decina le canzoni che faranno parte del nuovo disco, e la fisionomia del singolo che farà da apripista è già ben definita: «Abbiamo scelto quella che melodicamente è la più forte fra la serie di canzoni scritte nell'ultimo anno».