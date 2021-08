Svytols , i cremaschi in gara a Music for Change

CREMA - C’è tempo fino a domenica per votare Mascherine, la canzone della formazione cremasca Svytols (composta da Simone Bartucci alla voce e chitarra acustica, Giorgio Caserini alla chitarra elettrica e cori, Gabriele Caserini al basso e cori e Gianpietro Altrocchi alla batteria e cori).

Il singolo, pubblicato a inizio 2021, è infatti incluso nel novero dei brani in gara a Music for Change, il concorso organizzato da Musica contro le mafie, associazione nata con l’obiettivo di ideare, sviluppare e realizzare progetti e iniziative in sostegno ad altre associazioni o soggetti impegnati nella lotta alle mafie e nella diffusione della cultura della legalità.

Si può votare all’indirizzo https://bit.ly/37Q6ZF8. «È una canzone nata in piena pandemia ed è semplicemente un invito a rispettare le regole per ottenere la tanto amata libertà per noi musicisti, praticamente incatenati da quando è scoppiata questa maledetta ondata - spiega la band -. Abbiamo addosso tutti il male provocato da questa maledetta pandemia del 2020 che continua a perseguitarci anche nell’attuale 2021…. «Mascherine» è un pezzo scritto così, quasi di getto da Simone, ed è un pezzo pubblicato proprio in questo periodo, per via dei tempi che corrono. Mascherine è una canzone in stile punk rock che vuole mandare un messaggio positivo di futura rinascita per chi una soluzione non la trova più nel presente. Sono tempi difficili per tutti, il settore maggiormente colpito al cuore purtroppo è quello dello spettacolo, quindi teniamo duro, mettiamoci la mascherina anche noi e forse un giorno la strapperemo dal nostro volto urlando e cantando ad un concerto la nostra libertà».

Gli Svytols hanno pubblicato tre dischi nel 2009, 2017 e 2019, un Ep nel 2020 da tre brani e stanno lavorando già a un nuovo album.