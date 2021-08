Kledi Kadiu: «Danzo per Carla»

CERVIA - «Per i ragazzi albanesi come me che sono cresciuti con la tv italiana, Carla Fracci, e con lei Raffaella Carrà, sono stati due miti. Mai avrei immaginato di incontrarla e avere la sua amicizia. Oggi i miti purtroppo cambiano con le mode, per noi a quell’epoca queste artiste erano dei punti fermi».

Non poteva non rendere omaggio a chi per tanti anni è stata una fonte di ispirazione e uno sprone a fare sempre meglio il popolare danzatore Kledi Kadiu, che il prossimo 26 agosto sarà a Piazza Garibaldi a Cervia per onorare la memoria di Carla Fracci in un Gran Galà da lui ideato insieme a Silvia Frecchiami. Una serata di grande danza e di forti emozioni, sotto la supervisione del Maestro Beppe Menegatti, marito della grande étoile recentemente scomparsa, presentata da Pino Strabioli, a cui parteciperanno molti importanti ballerini. che presenteranno coreografie classiche, talvolta reinterpretate in chiave moderna, alternate a coreografie inedite, danzando sulle note suonate dal vivo dalla CM Orchestra Rhythms &Drums. Lo spettacolo vuole rappresentare la passione come sentimento indispensabile per realizzare i propri sogni.

Si esibiscono i primi ballerini dei teatri italiani e europei più importanti, che presentano coreografie classiche, talvolta reinterpretate in chiave moderna, alternate a coreografie inedite, per omaggiare colei che è diventata l’étoile nota per la varietà delle sue interpretazioni.

Sul palco, poi, in rappresentanza dei sogni che diventano realtà, sale anche la giovane ballerina Giulia Stabile che lo stesso Kledi Kadiu ha premiato durante una gara all’interno della trasmissione Amici di Maria de Filippi ad aprile 2021 dandole la possibilità di danzare di fronte a Carla Fracci proprio in questa occasione.

Tra i ballerini che comporranno il cast artistico della serata dedicata all'étoile Carla Fracci, Virna Toppi con Nicola del Freo, Anbeta Toromani con Alessandro Macario.

«Carla Fracci era una donna forte e umile, nonostante fosse una leggenda era sempre disponibile e aveva parole di coraggio per gli allievi», racconta Kledi Kadiu intervistato dall’Ansa. «L’idea che avevamo avuto con Silvia Frecchiami era quella di dedicare alla signora Fracci un evento a sorpresa, perché negli ultimi anni ci aveva fatto l’onore di venire a insegnare nella Kledi Academy a Desenzano. Poi tutto è stato rimandato per il covid. E ora quello spettacolo è diventato un galà in sua memoria».

«Mi piace insegnare perché c’è un confronto continuo con gli allievi. Purtroppo però nel settore è tutto peggiorato. Per esempio ai tempi in cui lavorava Carla Fracci c’era rispetto per la danza: oggi non c’è più», riflette con amarezza il ballerino, che a brevissimo, questione di giorni, diventerà padre di un maschietto, dopo la prima figlia avuta 5 anni fa.

Durante la serata verranno assegnate delle importanti borse di studio ai partecipanti del DID MiMa Summer Edition, quattro giorni di stage che precedono lo spettacolo, che si sono distinti per impegno e talento. Le borse di studio premettono ai vincitori di frequentare gratuitamente stage e workshop del successivo anno accademico.

Biglietti per lo spettacolo disponibili su VivaTicket.