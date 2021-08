Ponchielli Vertova, di nuovo unite le voci del coro

CORTEMAGGIORE - Cosa avviene... Quando il canto si fa preghiera? La risposta la dà il Coro Ponchielli Vertova che, in onore di Sant’Agostino, propone un concerto all’insegna della grande musica, sacra e profana, di Mozart, Verdi, Mascagni, Vivaldi e Bizet, ma anche altri autori come Arcadelt, Desprez, Frisina e Busto.

Un programma estremamente vasto e variegato che farà da cornice alla lettura di alcuni brani estratti dalle Confessioni di Sant’Agostino, testo più famoso del vescovo di Ippona e fondamentale per il cristianesimo, caratterizzato da una profondissima spiritualità. Della presentazione dell’opera e delle letture si occuperà Emi Mori, mentre la direzione sarà affidata al maestro Patrizia Bernelich. Il coro sarà accompagnato anche dall’organo, suonato dal maestro Paolo Bottini, e dai solisti, Cristiano Binotto (tenore) e Giuseppe Tomasoni (baritono).

Il concerto si terrà domani (sabato 28) alle 18 alla chiesa della Santissima Annunziata di Cortemaggiore (Piacenza). La data non è casuale: il 28 agosto, si celebra Sant’Agostino, l’occasione ideale per riscoprire la sua magnifica opera e per celebrarlo con alcuni dei brani musicali più famosi al mondo, come il Va pensiero di Giuseppe Verdi o la Messa da Gloria di Pietro Mascagni e altra musica sacra come il Gloria di Antonio Vivaldi, l’Ave verum di Wolfgang Amadeus Mozart e l’Agnus Dei di Georges Bizet.

È il primo concerto del coro dopo le restrizioni, legate alla pandemia, dell’ultimo anno e mezzo. Si spera quindi che possa essere il principio di una ripartenza per la diffusione del canto corale e, più in generale, per tutto il settore della cultura e della musica, oltre che, ovviamente, per il Coro Ponchielli Vertova che da tanti mesi aspettava di poter riprendere a esibirsi. Un coro che torna a cantare insieme è certamente sinonimo di ripresa, di unità e di speranza.

Gli appuntamenti del coro proseguiranno nei prossimi mesi, con altri tre concerti tra il piacentino e il lodigiano: due concerti dedicati a Dante a Piacenza il 9 e l’11 settembre e il concerto di Natale il 18 dicembre nella chiesa parrocchiale di Guardamiglio in provincia di Lodi. Una serie di momenti per stare insieme e tornare ad ascoltare tante voci che si uniscono alla musica.