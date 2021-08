Back to School: conto alla rovescia per il concerto con Francesca Michielin

CREMONA - Galvanizzati dall’apprezzamento carico di sincero entusiasmo della cantautrice Francesca Michielin, che martedì scorso ha presenziato all’ultima prova, i ragazzi ammessi all’edizione 2021 di Back to School, grazie anche ad alcune dritte che l’artista ha dato loro, stanno affinando gli ultimi passaggi in vista del concerto finale in programma sabato 4 settembre, alle 21,30 in piazza del Comune.

Il tutto si svolge al Teatro Monteverdi sotto la guida attenta ed esperta del team di tutor professionisti del settore, i musicisti Mattia Tedesco, Giulia Dagani, Antonio Galli, Marco Carnesella,e Pierattilio Bazzana per la sezione archi, che li hanno seguiti in questo percorso.

Con la cantautrice Francesca Michielin si esibiranno Gaia Volpe, batteria, Zoe Evelina Acerbi, basso, Riccardo Riboni, chitarra, Diego Gennari, chitarra, Nicola Casagrande, chitarra e voce, Giulia Libretti, piano e voce, Gabriela Condulet, voce, Greta Ommeniello, voce, Emma Marchetti, voce, e Lucia Cominelli, voce.

Con loro ci saranno, per la sezione archi, Francesco Demaldè, violino, Ho Kung, violino, Maria Repetti, violoncello, e Soomin Choi, viola.

L’ingresso è gratuito con certificazione verde COVID-19 previa prenotazione dei posti da fare online o alla biglietteria del Teatro “A. Ponchielli” (dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 18,00, sabato e domenica dalle 10,00 alle 13,00).

I biglietti si ritirano il giorno del concerto, a partire dalle 19,30, nelle due postazioni di ingresso allestite per l’occasione in via Baldesio e in via Gonfalonieri.

L’assegnazione dei posti procede ad ottimo ritmo e non si esclude il sold out. In ogni caso ci si potrà presentare la sera dell’evento alle due postazioni sopra indicate fino ad esaurimento degli ultimi posti disponibili. Per informazioni: tel. 0372.022.001 / 0372.022.002 - biglietteria@teatroponchielli.it.

Back to School 2021 è un’iniziativa promossa dal Teatro Monteverdi del Comune di Cremona che quest’anno si colloca nell’ambito del progetto Forme Composte: Musica in residenza tra Modena e Cremona, in gemellaggio con il Comune di Modena, e finanziato da ANCI Nazionale. Il concerto di sabato 4 settembre si inserisce all’interno della manifestazione promossa dal Teatro “A. Ponchielli” Siamo Fuori, tra i concerti di Willie Peyote del 3 settembre e di Francesco De Gregori del 7 settembre