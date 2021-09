Soncino, i sette pilastri secondo Caroli

SONCINO - Oggi alle 18, nella sala convegni della Filanda, Flavio Caroli, storico dell’arte moderna e contemporanea, presenta la sua ultima opera «I sette pilastri dell’arte di oggi». Per l’accesso sarà necessario esibire il green pass. Flavio Caroli, tra i più noti e stimati critici e storici dell’arte italiani, ci ha fatto innamorare delle grandi opere del passato. In questo nuovo volume ci prepara invece al colpo di fulmine con «il genio del Duemila», individuandone i «pilastri», perché «non si può capire l’arte d’oggi se non se ne conoscono almeno le fondamenta. Del mio tempo mi interessa tutto. E se poi si tratta di arte, di creatività e di bellezza, semplicemente mi perdo», afferma l’autore.

All’origine dei tanti linguaggi dell’arte contemporanea, Caroli identifica sette rivoluzioni maturate a partire dagli anni della Seconda guerra mondiale. L’avventura non può che cominciare con l’Action Painting e le tele di Jackson Pollock per proseguire con la Pop Art in un «mondo che sfugge in ogni modo dai confini dell’arte visiva tradizionale».

Poi si impongono fotografia e pittura figurativa, due linguaggi in combattimento tra loro da più di un secolo e mezzo, mentre tutto è già pronto per le rivoluzioni successive. Caroli racconta la formazione e l’evoluzione di questi fondamentali snodi artistici, ne segnala le derivazioni, le eredità maturate e le proiezioni nel futuro tra ricordi personali, aneddoti e interpretazioni poetiche, accompagnati dalle immagini dei capolavori degli ultimi settant’anni.