"Amici", un cremonese alla corte di Maria de Filippi

CREMONA - È presto per dire se è nata una stella, ma Albe è già tra i protagonisti della nuova stagione di Amici, il popolarissimo talent ideato e condotto su Canale 5 da Maria de Filippi. Nato nel 1999 ad Alfianello, Alberto La Malfa è a tutti gli effetti cremonese. La Malfa arriva in tv con alle spalle un percorso dedicato allo studio del canto e del pianoforte, e un debutto davvero strano, come può essere per un giovanissimo musicista pubblicare le prime canzoni durante un lockdown, ottenendo fra l’altro un buon successo su Spotify. La Malfa studia all’Università Cattolica di Cremona. Alberto, per tutti Albe, non fa mistero di quale sia il sogno della sua vita: «Vorrei trasformare la passione per la musica nella mia professione».

«La passione per la musica l’ha sempre avuta, ma noi l’abbiamo sempre sottovalutata. Quando lo vedo adesso in televisione, è come se lo vedessi per la prima volta, perché non era il ragazzo che in camera sua provava, che vedevo cantare. Non sapevamo di avere un cantante in casa. Ed è stata una bella sorpresa». Lo è stata per mamma Sabrina, di Alfianello e papà Riccardo, ingegnere, di Cremona. «Alberto ha orecchio musicale, ce lo avevano detto anche quando studiava pianoforte. Probabilmente, era questa la sua vena. Ed è saltata fuori adesso». Un anno fa, la madre gliel’aveva buttata lì: «Vai ad Amici». E lui: «Ma no, figurati». Quest’estate si è iscritto, ha fatto i provini. ‘Ti faremo sapere’. Albe è tra i concorrenti che incuriosiscono di più al talent show di Maria de Filippi.