L'Eredità, c'è Beatrice Vezzini su RaiUno

CASALMORANO - Beatrice Vezzini di Casalmorano protagonista della puntata de L’eredità in onda ieri sera su Rai Uno, programma condotto da Flavio Insinna prima del telegiornale. La giovane è stata presentata dal conduttore: apprezzatissimi i suoi lunghissimi capelli che non taglia da 15 anni.

Flavio Insinna

Beatrice - che lavora nel settore delle forniture alberghiere e della ristorazione - sta per laurearsi in Filologia moderna dopo aver conseguito una laurea triennale in Lingue e letterature straniere. Bene le domande che l’hanno vista scendere in campo contro gli avversari dove ha risposto correttamente senza esitazioni. E’ stata la terza concorrente ad uscire dal gioco al termine di un’appassionante sfida con il campione in carica, Marcello di Taranto.

Ma al termine, prima di congedarsi, Insinna le ha strappato una promessa: ritornare per ritentare un’altra volta a diventare campionessa.