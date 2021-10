Ultimo, il nuovo singolo «Niente»

MILANO - "Niente" è il titolo del nuovo singolo di Ultimo, disponibile in digitale e in alta rotazione radiofonica da oggi (venerdì 15 ottobre. Brano entrato ufficialmente nella tracklist del nuovo album "Solo", accanto alle hit "Tutto questo sei tu", "22 settembre", "7+3" e "Buongiorno vita". A una settimana esatta dall’uscita del suo nuovo album in studio – dal titolo appunto "Solo" e in arrivo il 22 ottobre – Ultimo ha condiviso dalla mezzanotte di oggi con i fan il nuovo singolo. "Niente" è disponibile al download digitale e all’ascolto in radio.

IL SIGNIFICATO DEL SINGOLO. Il suo significato? Come raccontato nel comunicato stampa per la presentazione ufficiale della canzone: «Niente è un brano tagliente, in cui Ultimo esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto Io sono le mie canzoni, con cui l’artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore».

Del resto, come accadrà anche per l’intro concept di "Solo", Ultimo ha scelto di tornare a circa due anni e mezzo dalla pubblicazione dell’album precedente, con un progetto ancora più intimo e introspettivo, capace di guardarsi dentro e mettere al centro l’essere umano e le sue sensazioni. Ecco il testo del nuovo singolo di Ultimo, "Niente".

IL TESTO DI NIENTE

È che da tempo non so dove andare

Provo ad urlare ma non ho più voce

Tu dici dai, si può ricominciare

Ma io non ho da offrirti più parole

Si è vero tu mi incanti anche se non mi parli

ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

si è vero avevo detto che sarà per sempre

è triste ma

quando mi abbracci non sento più niente

Quando mi siedo sopra il tetto del mondo

mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo

di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere

che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede

tu parli sempre di tutto

ma non hai mai una ragione

io che sto zitto e subisco

penso a un futuro migliore

certo che cosa ti pensi che adesso io sia felice

non vedi che uso il sorriso per mascherar le ferite

io sono il solito stronzo che parla sempre di sè

ma lo faccio perché tu non veda la parte vera di me

per questo guardami bene che adesso cala il sipario

sai, se la gente si aprisse non esisterebbe il teatro

sarà che devo mentire, mostrare ciò che non sono

vorrei riuscire ad amare eppure io non mi emoziono

perché sognare m’ha reso una nuvola con i piedi

per questo siamo vicini ma con diversi pensieri

È che da tempo non so dove andare

provo ad urlare ma non ho più voce

tu dici “dai si può ricominciare”

ma io non ho da offrirti più parole

si è vero tu mi incanti anche se non mi parli

ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

si è vero avevo detto che sarà per sempre

è triste ma

quando mi abbracci non sento più niente

quando mi abbracci non sento più niente

Vedi che non ci riesco non sento la stessa emozione di prima

sento che parlo ma il corpo è diverso

e vedo persone che aspettano in fila

sono lì fuori che aspettano tutti

gridano il nome che ho scelto anni fa

ma il mio non è un nome d’arte

è il nome che ha scelto quel giorno per me la realtà

io che vivevo la vita mia tutta dentro un parcheggio

passavo le ore a parlare coi sogni dentro me stesso

adesso guardo lo specchio, vedo la stessa persona

poi esco fuori di casa e qualcosa in me non funziona

la rabbia che avevo vive tutta dentro questa mia canzone

la vita è un giro di giostra che inverte la direzione

poi il mondo è un posto sbagliato con le giuste intenzioni

ma io sono quello che ha amato

io sono le mie canzoni

È che da tempo non so dove andare

provo ad urlare ma non ho più voce

tu dici “dai si può ricominciare”

ma io non ho da offrirti più parole

si è vero tu mi incanti anche se non mi parli

ma il sole è spento e non lo vedo più da queste parti

si è vero avevo detto che sarà per sempre

è triste ma

quando mi abbracci non sento più niente

quando mi abbracci non sento più niente

È triste ma

quando mi abbracci non sento più niente