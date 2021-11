«80VogliaDiMina» va in scena al Ponchielli

CREMONA - Le canzoni di sempre, la storia della musica italiana, la vita della Tigre di Cremona riassunta in note!

Il 9 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Ponchielli di Cremona va in scena “80VogliaDiMina”, lo spettacolo celebrativo dedicato alla carriera di Mina, una delle più grandi artiste italiane di sempre.

L’evento è nato per celebrare una delle più grandi figure della musica italiana, fonte di ispirazione di artisti italiani e internazionali, e sarebbe dovuto andare in scena durante il lockdown, a marzo dello scorso anno, in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’artista.

GLI OSPITI. Tantissimi ospiti calcheranno il palcoscenico per reinterpretare i grandi classici e i brani più noti di Mina, tra i quali Nek, gli Audio 2 e Frankie hi-nrg mc. Insieme a loro 8 artiste d’eccellenza: Erica Boschiero, Roberta Giallo, Giua, Giulia Mei, Giada Mercandelli, Susanna Parigi, Giuseppina Torre e Greta Zuccoli.

SUL PALCO. Sul palco, gli artisti saranno accompagnati dai musicisti Davide Tagliapietra (chitarre elettriche ed acustiche), Manuel Boni (chitarre elettriche ed acustiche), Linda Pinelli (basso), Andrea Polidori (batteria), Riccardo Sasso (pianoforte e tastiere) e dall’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana, composto da 4 primi violini, 3 secondi violini, 2 viole, 2 violoncelli e 1 contrabbasso.

LA SERATA. La scaletta della serata ripercorrerà il ricchissimo e sfaccettato repertorio dell’artista. Con brani come “Mi sei scoppiato dentro al cuore”, “Parole parole”, “Volami nel cuore”, “Acqua e sale” e “Luna diamante” farà riscoprire al pubblico le grandi canzoni di ieri e di oggi.

La consulenza artistica è affidata a Ester Paglia e al noto giornalista e scrittore Andrea Pedrinelli, la scenografia sarà curata dal prof. Alfonso Fraia, mentre gli arrangiamenti e la direzione musicale sono del Maestro Loris Ceroni, pluripremiato musicista di trentennale esperienza.

I BIGLIETTI. I biglietti sono disponibili al botteghino del Teatro Ponchielli (dal lunedì al venerdì 10.00 - 18.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00; info: 0372 022001/02) e su VivaTicket