A Sanremo un pezzo di Cremona con Blanco, prodotto da Michele Zocca

ROMA - Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Rettore, Noemi, Highsnob e HU, Le vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. E poi Emma, Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Mahmood e Blanco. Quest'ultimo, astro nascente del firmamento musicale tricolore, è prodotto dal cremonese Michele Zocca, giovane talento classe 1994 nel roster Edizioni Curci Music Publishing. E ancora Giusy Ferreri, Irama, Giovanni Truppi, Aka 7even. Sono i ventidue artisti che gareggeranno al prossimo festival di Sanremo. Li ha annunciati Amadeus, in due diversi collegamenti con il Tg1 delle 20. Il conduttore e direttore artistico del festival è stato costretto a rendere noto l’elenco dopo che, nei giorni scorsi, erano uscite anticipazioni di stampa. A questa rosa si aggiungeranno due nuove proposte, selezionate durante la serata in programma il prossimo 15 dicembre. In questa edizione, i ‘giovani’ se la vedranno direttamente con i ‘big’. Nella serata, cui interverrà anche Pippo Baudo, si sfideranno i dodici concorrenti di Sanremo Giovani per gli ultimi due posti all’edizione 2022. Il festival si svolgerà dal primo al 5 febbraio 2022.