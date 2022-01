«Musei in comune», lunedì evento online

CREMONA - “Musei in comune. Verso un sistema museale urbano”. Questo il titolo del prossimo appuntamento del laboratorio Cremona si può, promosso dal sindaco Gianluca Galimberti e dalla coalizione per avvicinare amministratori e cittadini.

L'evento è in programma per lunedì 24 gennaio alle ore 21 in modalità on-line. Ospite della serata il direttore della Fondazione Brescia Musei Stefano Karadjov. Interviene l’Assessore ai Sistemi culturali del Comune di Cremona Luca Burgazzi, modera il giornalista del quotidiano La Provincia Nicola Arrigoni.

La locandina dell'evento

Per partecipare occorre scrivere a comunicazione.galimberti@gmail.com.