Sanremo, la serata finale: sul palco Sabrina Ferilli

SANREMO - Al via la finale di Sanremo 2022. Si apre con l'Inno di Mameli suonato dalla banda della Guardia di Finanza, che poi lascia la scena sulle note della marcia Armi e Brio.

"Ma come stai, come fai ancora a stare in vita? Non sei normale, fai ore e ore di maratone di 10-15 ore al giorno, Mentana ti fa un baffo, lo surclassi a sinistra". Abito lungo color cipria, Sabrina Ferilli entra in scena e scherza sulla 'resistenza' di Amadeus, gli sfila la giacca: "Dove ce le hai le pile? Secondo me quando va dietro le quinte va a ricaricarsi alla colonnina: è un presentatore ibrido".

"Amadeus, sei un fenomeno, la forza tua ce l'hanno in tre: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Mattarella", dice l'attrice che poi scherza sul futuro: "Se tante volte non volessi più fare il festival, questa serata falla brutta brutta brutta, perché se tante volte questi della Rai non decidono chi ti può sostituire, ti chiedono di restare altri sette anni, lo vedi come funzionano le cose in Italia".