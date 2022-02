Sanremo, trionfo cremonese... grazie a un accordo sbagliato

CREMONA - Cremona vince il Festival di Sanremo. Dietro al successo di "Brividi", interpretata sul palco dell'Ariston da Mahmood & Blanco, c'è la firma di Michele Zocca, in arte Michelangelo, co-autore e produttore del brano che ha messo d'accordo grande pubblico e critica. Zocca, 28enne di Vescovato, ha un altro duplice merito: quello di aver fatto incontrare i due cantanti proprio nel suo studio vescovatino e di aver ispirato il ritornello-tormentone di "Brividi" grazie ad un accordo di pianoforte... sbagliato. Parola (o semplice battuta?) di Blanco, che con Michelangelo collabora da tempo: è stata propria una "svisata" ai tasti bianchi e neri del mastermind cremonese a suggerire lo sviluppo melodico del brano. Che sta macinando record: con oltre 3,3 milioni di stream in 24 ore, "Brividi" è diventato il pezzo più riprodotto di sempre in Italia in una sola giornata sulla piattaforma musicale. La canzone rappresenterà di diritto il Belpaese al prossimo Eurovision Song Contest a Torino.

Cremona aveva già trionfato al Festival due anni fa con Edwyn Roberts, autore del brano "Fai rumore" cantato da Diodato. E certamente non è un caso che Michelangelo e Edwyn siano grandi amici e abbiano intrecciato diverse collaborazioni in passato. Anche Roberts si è ripresentato quest'anno a Sanremo, stavolta con il pezzo "Dove si balla", scritto insieme a Dargen D'Amico, nono classificato e candidato a colonizzare le programmazioni radiofoniche. All'Ariston c'era un altro pezzo di provincia: Davide Simonetta, genietto cremasco del pentagramma per molti big del mainstream tricolore (un nome su tutti: Fedez), ha messo lo zampino in "Sesso occasionale", cantata da Tananai. La canzone si è piazzata all'ultimo posto: un risultato affatto negativo, come insegna un certo Vasco Rossi.