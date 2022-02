Voltarelli al Filo: giro del mondo attraverso le note dei cantautori

CREMONA - È il Filo, domani alle 21,30, a ospitare Planetario. Recital di canzoni, scritto e interpretato da Peppe Voltarelli. È uno spettacolo di teatro-canzone e la serata è organizzata dall’associazione La Città della Canzone.

Voltarelli, cantante, cantautore, scrittore e attore, è attivo dal 1994 come fondatore, voce e leader de Il parto delle nuvole pesanti – band di culto del new folk italiano – e da solista ha pubblicato cinque album in studio, nove live e quattro colonne sonore. Attraverso una selezione di cantautori di tutto il mondo tradotti in italiano da Sergio Secondiano Sacchi, Voltarelli propone una personale e ironica teoria della canzone densa di aneddoti e riferimenti storici.

Il viaggio è fatto di incontri bizzarri in luoghi segreti e inesplorati dove le differenze di stili e di linguaggio diventano l’anima del racconto. Planetario recital è un poetico e appassionante one man show con chitarra e fisarmonica imperniato su brani che sono diventati nel tempo dei veri capisaldi del canzoniere di autori come Bob Dylan, Jacques Brel e Léo Ferré, Silvio Rodriguez, Joan Manuel Serrat, Vladimir Vysotsky e Luis Eduardo Aute. Il ruolo sociale del canto e la sua importanza nel sapere collettivo di un paese sono i temi portanti dello spettacolo.

Il progetto nasce dal disco Planetario (prodotto dall’associazione Cose di Amilcare e edito da Squilibri) che coincide con l’ultimo lavoro del cantautore calabrese con il quale si è aggiudicato la prestigiosa targa Tenco come Miglior interprete 2021. Al disco hanno collaborato tre musicisti cremonesi: Andrea Del Vecchio, Luciana Elizondo e Lorenzo Colace.