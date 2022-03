«Voci in Barcaccia»: il violoncellista Mastracci del Monteverdi su Rai Radio3

CREMONA - Venerdì 18 marzo andrà in onda la quarta serata in diretta di «Voci in Barcaccia», il concorso lirico internazionale di Rai Radio 3.

Con questo quarto appuntamento e fino al 21 giugno 2022, i giovani talenti della lirica potranno esibirsi, 'confrontarsi' e divertirsi in un contest in diretta ogni mese durante un live dalla Sala A di via Asiago 10.

Ogni serata si esibiranno sei candidati: il vincitore o la vincitrice parteciperà alla serata finale, il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, durante la quale verrà nominato il vincitore o la vincitrice della manifestazione.

LA SERATA DEL 18 MARZO.

La serata del 18 marzo avrà come giurati: la mitica cantante lirica Rajna Kabaivanska, Maurizio Baglini, pianista di fama internazionale, che suonerà anche con Silvia Chiesa, e Cristina Bersanelli, presidente di Parma Lirica e divulgatrice musicale.

Inoltre, sarà nostra ospite la cantautrice e violoncellista Malika Ayane. Come sempre in giuria, ma anche in veste di conduttori, c'è il mitico duo Enrico Stinchelli e Michele Suozzo. I sei concorrenti saranno accompagnati dalla pianista Sabrina Trojse.

Fuori concorso, ogni serata ha come protagonisti i migliori allievi segnalati da Conservatori musicali, il 18 ospiteremo Alessandro Mastracci, violoncello, del Conservatorio Istituto Superiore di Studi Musicali Claudio Monteverdi di Cremona e Simone Librale, pianoforte, del Conservatorio Pietro Mascagni di Livorno.