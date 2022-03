Giro in torpedone d'epoca alle Giornate Fai di primavera

CASTELVETRO - Al via le Giornate Fai di primavera, per la prima volta nel paese della Bassa Piacentina. Grazie al gruppo Fai di Monticelli i primi visitatori stanno scoprendo le sale del palazzo municipale e la storica Villa Belli-Pedroni. Con una chicca: ci si sposta in torpedone d’epoca. I mezzi storici della collezione Politi (protagonisti di numerosi film e fiction) saranno inoltre esposti oggi e domani nella nuova piazza del paese.