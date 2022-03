Cremona Musei, attivo il nuovo portale internet

CREMONA - “Prosegue il lavoro di costituzione di Cremona Musei attraverso un nuovo sito capace di rispondere al meglio alle esigenze. Il sito, infatti, presenta una grafica nuova, una nuova interfaccia anche per dispositivi mobile, nuove possibilità di accesso ai servizi museali. Il lavoro portato avanti dagli uffici è stato fondamentale perché si inserisce in un processo di digitalizzazione di tutte le istituzioni culturali, un processo che la pandemia ha accelerato notevolmente, ma che si inserisce in un nuovo concetto di valorizzazione che passa anche attraverso i servizi digitali. Diamo così una risposta importante garantendo nuovi servizi di fruizione del patrimonio museale della nostra città”. Con questa dichiarazione l’Assessore ai Sistemi Culturali Luca Burgazzi presenta il nuovo sito del sistema Museale di Cremona, Cremona Musei, attivo da oggi. Un unico sito internet per tutti i musei del Sistema consente di avere un unico punto di accesso per esplorare le singole realtà, dove si trovano le mostre in corso e tutti gli strumenti per pianificare al meglio la propria visita. Completano il portale una sezione dedicata alle scuole e una all’accessibilità per le categorie fragili.

Il sito è responsive e connotato da una fruibilità immediata, quindi facilmente consultabile sia per quanto riguarda le informazioni pratiche, necessarie per organizzare la visita, sia per quanto riguarda la capacità di affiancare i turisti all’interno delle sale espositive, fornendo descrizioni e approfondimenti mirati sulle sale stesse, gli ambienti e le opere più importanti senza dover scaricare altre applicazioni.

In home page in primo piano ci sono gli eventi in corso quali, ad esempio, mostre temporanee, conferenze, incontri, oltre alle ultime novità. Ogni museo ha una sezione dedicata che, oltre alle immagini, offre informazioni pratiche immediate. E’ inoltre possibile vedere il museo sala per sala e in ogni sala trovare trovare la descrizioni di alcune opere. Anche la sezione dedicata alle scuole, un pubblico per il Sistema molto importante, è stata implementata e divisa per età, in modo da consentire agli insegnanti di avere una visione trasversale sulle opportunità che Cremona Musei propone in ogni sede.

Un sito davvero ricco di informazioni per come si presenta, ma al contempo altamente implementabile con la possibilità di aggiungere sempre nuovi contenuti. Al nuovo sito è affiancata una newsletter, presente da alcuni mesi e alla quale è semplice iscriversi per essere sicuri di non perdere nessuno degli eventi o delle iniziative organizzate.