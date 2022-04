«Il pensiero bianco» e la regola del razzismo: Thuram incontra gli studenti del Torriani

CREMONA - Il prossimo venerdì 8 aprile, Lilian Thuram ex calciatore del Parma e della Juventus sarà a Cremona, all’Istituto superiore Torriani, per presentare il suo ultimo libro: “Il pensiero bianco. Non si nasce bianchi, lo si diventa” (add editore). Un importante saggio in cui si affronta il tema dell’ideologia ‘bianca’ attraverso un’analisi lucida del fenomeno del razzismo e un’attenta critica alle narrazioni storiche dominanti.

L’iniziativa prevede la partecipazione in presenza di nove classi (220 studenti) e la diretta streaming per le altre scuole del territorio. L’autore racconterà la sua esperienza e quella della sua fondazione Éducation contre le racisme, pour l’égalite, per spiegare dove nasce il razzismo e quali sono i meccanismi mentali e culturali che lo alimentano. I ragazzi saranno coinvolti in una riflessione finalizzata a superare i pregiudizi e le discriminazioni di ogni tipo: il pensiero bianco non è il pensiero dei bianchi, ma una regola frutto di abitudini imposte e meccanismi di dominio.

LA CULTURA DELLE RELAZIONI UMANE.

“Per preparare l’incontro, TEDxCremona ha donato cinquanta copie del libro agli studenti con l’intento di invogliare alla lettura, favorire il dibattito generativo e la circolarità delle idee. Imparare a porsi delle domande e non subire gli accadimenti in modo passivo sono due aspetti fondanti del saggio di Thuram» spiega Andrea Mattioli (Organizer TEDxCremona).

“Le ragazze e i ragazzi che partecipano all’evento dell’8 aprile, non solo hanno già letto il libro – aggiunge la professoressa Riccarda Gavazzi (referente dell’iniziativa ISS Torriani) - ma hanno svolto un tema di classe e sviluppato lavori di gruppo che presenteranno a Thuram».

«Grazie a questa modalità, l’incontro fra autore e studenti sarà un vero e proprio scambio funzionale alla comprensione e all’elaborazione dei contenuti del libro attraverso la conoscenza, la sensibilità e l’esperienza di ciascuno» - precisa Mattioli. «In questo caso, apprendere e mettere in pratica in modo contestuale è un esercizio per far sì che la cultura della solidarietà e delle relazioni fra umani possa mettere radici, uno dei principi ispiratori di TEDxCremona».

«Nel pensiero bianco, il tema del razzismo è trattato in modo insolito e molto efficace: la discriminazione non è determinata solo dal colore della pelle, ma anche dal genere, dall’età, dalla condizione sociale o di salute, dalla religione. Per superare il pregiudizio è necessario scardinare un sistema di pensiero che, a diversi livelli e in contesti differenti, imbriglia l’individuo sin dall’infanzia. Se non decidiamo di allargare lo sguardo al mondo e all’altro – riconoscendolo come uno di noi – il rischio è di rimanere ancorati a credenze e luoghi comuni tramandati di generazione in generazione e assimilati in modo acritico. Dialogare e lavorare con i giovani su tematiche essenziali – conclude Mattioli - significa costruire un percorso saldo verso l’età adulta con la speranza che questo possa avere un impatto positivo per una società più equa e forse più pacifica».

DISCRIMINARE NON È NORMALE. I LIBRI? UN’OCCASIONE PER ESPRIMERSI.

«Oggi i ragazzi hanno bisogno di un approccio diverso alla didattica: non di tipo frontale e unidirezionale, dove sono considerati alla stregua di contenitori da riempire, ma più aperto e partecipativo, basato cioè sul dialogo e sull’interazione. I libri sono occasioni per esprimersi – afferma Serenella Sciortino, responsabile dei progetti con le scuole add editore e promotrice della tappa cremonese. Si legge prima di tutto per parlare, per trovare più argomenti di cui discutere, per confrontarsi e per arricchirsi. La sfida è chiedere agli studenti che cosa hanno da dire e ascoltare le loro risposte»

«Eravamo già stati a Cremona e all’IIS Torriani l’anno scorso in occasione dell’uscita dell’ultimo libro di Alessio Lasta e ci avevano molto colpito sia il coinvolgimento dei ragazzi sia l’ottimo livello dei progetti che erano riusciti a elaborare, dimostrando di padroneggiare molto bene anche strumenti come video e podcast – continua Sciortino. Quando abbiamo deciso di portare questo libro nelle scuole, il pensiero è andato subito a questa esperienza. Di questo bisogna ringraziare la disponibilità degli insegnanti, oltre sicuramente allo stretto legame che c’è tra le scuole del territorio e il gruppo di TEDxCremona».

«L’impegno di Thuram nella lotta al razzismo è noto a tutti, fin dai tempi in cui faceva il calciatore, e siamo orgogliosi di poter contribuire a diffondere un messaggio come questo, promuovendo l’uguaglianza e parlando di umanità. Si discrimina anche senza volerlo, per leggerezza o ingenuità, dando per scontato che una certa cosa sia così, che sia normale. L’obiettivo di Thuram è farci riflettere sul fatto (per niente scontato) che la responsabilità è sempre nelle mani della parte privilegiata, non delle vittime: non è il più debole a doversi integrare, ma il contrario. Di conseguenza, gli unici a poter sconfiggere davvero il razzismo sono proprio i bianchi».

L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’associazione culturale Porte Aperte Festival.