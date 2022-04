"Io la musica son": in un libro gli strumenti ai tempi dei liutai cremonesi

CREMONA - Gli strumenti ai tempi dei grandi maestri liutai Amati e Stradivari dipinti nelle chiese di Cremona sono stati raccolti in un unico volume "Io la Musica son" firmato da Roberto Fiorentini, Roberto Codazzi con le fotografie di Danilo Codazzi per i tipi della Fantigrafica Edizione (Cremona). Un’opera che, attraverso 175 foto ad altissima definizione, riunisce 340 immagini di strumenti antichi create da grandi pittori del Rinascimento e del Barocco in tredici chiese di Cremona. Di particolare interesse per la liuteria italiana e internazionale sono le rappresentazioni di: liuti, ribeche, vielle, viole da braccio, viole da gamba, lironi, ghironde, viole da mano, vihuele e ovviamente violini. Non mancano tuttavia anche gli strumenti a fiato utilizzate nelle sacre liturgie: ciaramelle, canne di bordone, bombarde, flauti dritti, flauti traversi, tromboni, trombe, trombe "chiarine", cornetti, serpentoni e oboi.

Roberto Fiorentini, Roberto Codazzi e Danilo Codazzi

Tanti gli artisti che appaiono nelle pagine del libro. Si va dalla bottega dei Bembo alla famiglia dei Campi; passando per figure di spiccata personalità come quelle di Camillo Boccaccino, Bernardino Campi, Bernardino Gatti, Giovanni Antonio dè Sacchis detto il "Pordenone", Giovanni Battista Trotti detto il "Malosso", Luigi Miradori detto il "Genovesino", Giovanni Battista Zaist e Giuseppe Natali.

Vihuela da mano, affresco di Bernardino Campi (1570)

Il volume, da oggi disponibile nelle librerie, vede la premessa di Gianluca Gaiardi, incaricato della Diocesi di Cremona per i Beni Culturali ed Ecclesiasti, un’introduzione di Stefano Bruno Galli, assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia e un intervento di Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia. Il libro, secondo lo stesso assessore Magoni, "rilancia una nuova offerta turistica che fa scoprire i monumenti attraverso il 'magico filo rosso' della musica e dei suoi strumenti nella città del violino e della liuteria. Si transita di chiesa in chiesa, da affresco ad affresco in un inebriante Tour nella 'grande bellezzà cremonese". (ITALPRESS)