CremonaJazz 2022, i segreti del cuore di Sarah McKenzie

CREMONA - Venerdì 6 maggio (ore 21) l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino ospita la compositrice, cantante e pianista di origini australiane Sarah McKenzie, protagonista del secondo appuntamento di CremonaJazz. Artista capace di veleggiare dagli standard jazz del Novecento a composizioni originali, basate su una fusione fra jazz e blues arricchita da suggestioni di musica latino-americana, Sarah presenta il suo ultimo album, Secrets of my Heart, conducendo il pubblico in un viaggio emozionante fra Europa, Australia e Brasile che racchiude, come suggerisce il titolo dell'album, i segreti del cuore dell’artista. Sul palco con lei Hugo Lippi (chitarra), Pierre Boussaguet (contrabbasso) e Sebastiaan de Krom (batteria).

Registrato a New York nel 2019, Secrets of My Heart è un album che miscela il jazz alla bossa nova e al blues e nel quale Sarah McKenzie ripercorre gli anni, agli inizi della sua carriera musicale, trascorsi lontano dalla sua famiglia; un periodo che l’ha segnata profondamente, tanto da indurla talvolta a pensare di abbandonare la musica, come lei stessa afferma: “Dovevo davvero decidere quanto amo questo sogno rispetto a quanto amo stare con la mia famiglia. Quanto sono disposta a sacrificare per il sogno di essere una musicista professionista? Ed è giusto inseguire quel sogno?”

CremonaJazz è promosso da Museo del Violino e Unomedia e il sostegno della Fondazione Arvedi Buschini, MDV friends, Adecco, Air Liquide e Marsh. Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla rassegna sono disponibili sul sito www.cremonajazz.it.