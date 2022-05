Palazzo Grasselli: per il recupero altri 800 mila euro dal ministero

CREMONA - Il Comune di Cremona da tempo si sta adoperando per il recupero e la riapertura al pubblico di Palazzo Magio Grasselli per realizzare, in questo luogo di eccellenza dell'architettura cremonese, la sede del Conservatorio "Claudio Monteverdi".

Nel 2020 è stato predisposto il progetto definitivo, riguardante l'intero immobile, per un importo complessivo di 2.600.600,00 euro.

Nel luglio 2021 Fondazione Cariplo ha comunicato che tale progetto ha ottenuto il finanziamento per un importo di euro 1.500.000,00 nell’ambito del bando Emblematici Maggiori.

A questo importante contributo si vanno ora ad aggiungere 800.000,00 euro, finanziati dal Ministero della Cultura, che ha accolto la domanda di partecipazione del Comune di Cremona all’Avviso “Fondo Cultura” pubblicato il 20 maggio 2021.

REDATTO UN PROGETTO ESECUTIVO.

Per accedere a questo bando, che permette di recuperare l'intero edificio, è stato a suo tempo redatto un progetto esecutivo, stralciando una parte omogenea di opere dal progetto definitivo che non avevano trovato la necessaria copertura finanziaria. Il progetto esecutivo, del valore di 1.000.000,00 euro riguarda innanzitutto il restauro di superfici interne, esclusa la pavimentazione, di carte da parati, di pavimenti in legno e in cotto, di serramenti interni, di facciate esterne, nonché la realizzazione di altre interventi. Il bando prevedeva che per la realizzazione di ciascun intervento fosse riconosciuto un finanziamento sino all'80% dei costi ammissibili previsti.

“Il finanziamento del Ministero della Cultura, che si aggiunge a quelli già ottenuti, mostra la bontà del progetto che il Comune di Cremona sta portando avanti per dare una sede prestigiosa al Conservatorio. La scelta di valorizzare Palazzo Grasselli si sta dimostrando vincente, avviando così un percorso importante per la formazione musicale dei nostri giovani. In questo modo Cremona prosegue il cammino intrapreso per essere sempre più città della formazione musicale ed è un’ulteriore testimonianza dell’impegno di questa Amministrazione per sostenere le varie istituzioni culturali”, dichiarano al riguardo il vice sindaco Andrea Virgilio e l’assessore alla Cultura Luca Burgazzi.

“Il finanziamento del Ministero della Cultura rafforza la fondamentale collaborazione tra Conservatorio e Comune di Cremona che ringrazio per il prezioso lavoro che sta svolgendo”, afferma Andrea Rurale, Presidente del Conservatorio “C. Monterverdi”.