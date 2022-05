Truppi a Porta Mosa per Il Porta Aperte Festival

CREMONA - Passa anche da Cremona il Tutto l'Universo Tour di Giovanni Truppi. L'appuntamento con il cantautore napoletano è per il 12 giugno a Porta Mosa, appuntamento finale del Porte Aperte Festival.

Truppi - che all'ultimo festival di Sanremo è spiccato per essersi presentato in canottiera all'Ariston - proporrà un concerto che unisce canzone d’autore, jazz, rock e punk, facendo ascoltare non solo le tracce del suo ultimo album, 'Tutto l’universo', un'antologia che contiene pezzi di tutta la sua carriera artistica, ma anche molti pezzi inediti.

Nato a Napoli nel 1981, Truppi ha realizzato il primo album nel 2010. E' del 2021 il suo primo libro, L'avventura, pubblicato da La Nave di Teseo. Di lui Le Monde ha scritto: "Sono rari i musicisti capaci di passare dall'infinitamente intimo all'immensamente cosmico: Truppi è uno di questi”.