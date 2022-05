«Platina International Music Festival»: sabato 21 concerto a Villa Magio Trecchi di Vho

PIADENA DRIZZONA - Nuovo appuntamento della terza edizione del “Platina International Music Festival”, sabato 21 maggio, a Villa Magio Trecchi di Vho.

La rassegna musicale, organizzata dall’associazione culturale Colere Anima in collaborazione con i Comuni di Piadena Drizzona e, per la prima volta da quest’anno, di Canneto sull’Oglio, con la direzione artistica di Roberta Bambace, propone per le 21 il Clair de Lune Duo in “Love & Passion”, con Eva Wenniges, mezzosoprano, e Paolo Rinaldi al pianoforte, che interpreteranno brani di Schumann, Debussy, Tosti e Handel.

Il pianista Paolo Rinaldi

Il concerto è sponsorizzato da Imbal Carton, da sempre sostenitrice della importante manifestazione musicale piadenese, caratterizzata dalla qualità delle proposte e degli artisti protagonisti. “La musica unisce Italia, Germania e Inghilterra”, lo slogan scelto per l’occasione.