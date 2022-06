«West Side Story», studenti sul palco

CREMA - Sold out, con persone costrette, loro malgrado, a rinunciare. Un successo oltre ogni aspettativa, soprattutto tenendo conto che lo spettacolo andava in scena dopo due anni di buio, dovuto alla pandemia. Merito degli studenti dei licei classico, scientifico e linguistico del Racchetti Da Vinci, ma anche dei colleghi dello Sraffa-Marazzi e dell’Ispe.

Una rappresentazione del popolarissimo «West side story» da ricordare quella andata in scena l’altra sera al teatro San Domenico. Memorabile per i ragazzi, ma anche per i loro insegnanti, che li hanno accompagnati passo passo in mesi di prove, ripensamenti, crisi e entusiasmo. Altrettanto dicasi per i genitori.

I protagonisti sul palco

In platea tanti occhi lucidi. Per tutti i complimenti dei rispettivi dirigenti scolastici, saliti sul palco per salutare gli studenti e raccontare la genesi di questa bella avventura. Padrone di casa Claudio Venturelli, che guida appunto il Racchetti Da Vinci.

Fondamentale, ovviamente, il supporto dei professionisti, prima fra tutte Rosa Messina, attrice e formatrice cremasca che ha curato la regia ed è stata il punto di riferimento per gli studenti.

«Abbiamo assistito ad una serata di grande livello – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Nichetti - non possiamo che applaudire gli studenti e i docenti del Racchetti-Da Vinci che hanno fatto rete con lo Sraffa-Marazzi e con l’Ispe. Ancora una volta, la scuola si è aperta alla città condividendo e promuovendo cultura, e Crema ha risposto riempiendo il teatro con un pubblico attento ed entusiasta».

I saluti di rito a fine spettacolo

I ragazzi hanno cantato, ballato, si sono mossi con disinvoltura. Energia, grazia e entusiasmo. Senza dimenticare che, oltre ai principali protagonisti e al corpo di ballo, i liceali hanno messo in campo anche l’orchestra e il coro.

Dietro le quinte fondamentale il supporto dei colleghi e delle colleghe dello Sraffa-Marazzi e dell’Ispe. I primi, guidati dallo stilista Andrea Tosetti, hanno confezionato i coloratissimi costumi di scena, come impone la tradizione del musical di Leonard Berstein.

Le ragazze dell’Istituto superiore professionale europeo si sono occupate del trucco e parrucco. «Ci sarebbe da portarlo in tour, uno spettacolo entusiasmante» i commenti del pubblico all’uscita. Chissà che in via Stazione non ci facciano un pensierino.