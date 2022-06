Le «Soste vaganti» lungo l’Oglio

TORRE PALLAVICINA - «Soste vaganti» è l’eredità del festival «Odissea» che per vent’anni — complici Enzo Cecchi e Marco Zappalaglio di Piccolo Parallelo — ha animato le estati lungo l’Oglio con spettacoli, incontri, appuntamenti per grandi e piccini all’insegna dell’arte e della natura. «Soste vaganti» è un ossimoro che unisce curiosità e territorio — quello del Parco Oglio Nord — e una serie di paesi della bassa bergamasca e bresciana al confine con la provincia di Cremona. Domenica alle 17 a Villachiara, Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone della Banda Osiris saranno protagonisti di «Lepri e Cani, parole e patate», un concerto gustoso che spazierà fra musica e parole.

Gianfranco Berardi racconterà la sua esperienza di attore ipovedente

Sabato 11 a Casa dei Frati, località Santa Maria di Calvatone Gian Marco Zappalaglio interpreterà «Di fiori, di piante e altre storie», un testo che vuole ricordare chi non c’è più e chi si è affidato all’abbraccio della Natura, il giorno successivo a Torre Pallavicina Elena Guerrini, cantastorie, interpreterà Orti insorti, mentre il 24 giugno a Pumenengo, Max Maccarinelli sarà interprete de «La cucina magica. Street food». Fra le curiosità di «Soste vaganti» si segnala la giornata «Punti di vista» di domenica 3 luglio dedicata alla sensibilizzazione sulle cecità e ipovedenza in cui Gianfranco Berardi racconterà la sua esperienza di attore ipovedente e il suo modo di coniugare teatro e la sua limitazione del campo visivo, dando vita a un mix artistico assolutamente unico.

Tour de France, Giro d’Italia e la passione per le due ruote saranno gli ingredienti dello spettacolo di Madame Rubinè, «Il giro della piazza», il 22 luglio a Torre Pallavicina. E sempre sulla scia della curiosità non si può non citare il workshop di Danza Butoh che terrà Yumiko Yoshioka dal 9 all’11 settembre a Torre Pallavicina. «Soste vaganti» si chiuderà a Calvatone il 25 settembre con Max Pederzoli e «Il Gran ventriloquini». Inoltre tutti i sabati e i giovedì fino al 27 agosto Enzo Cecchi proporrà Andamento lento, due ore fra le selve dell’Oglio. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a enzogcecchi@gmail.com. Per informazioni sulla rassegna info@piccoloparallelo.net e cell 3384716643.