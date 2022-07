Domani all’Arci di Persichello debutta «La nostra musica urla ancora»

PERSICHELLO - Domani alle 18,30 all’Arci di Persichello inaugura «La nostra musica urla ancora - Materiali del Gruppo Janggos da Porta Mosa a Cremona Rock, 1984-1992». La mostra recupera numerosi lavori grafici del periodo, realizzati dallo storico Gruppo Janggos per promuovere le proprie iniziative, con particolare riferimento a due festival fondamentali per la città: Porta Mosa e Cremona Rock.

La mostra è allestita da un gruppo di lavoro composto da Alessandro Bratus, docente a Musicologia di Musiche popolari contemporanee, Carmine Caletti, segretario di Cremonapalloza e storyteller, Fabio Guerreschi, giornalista de La Provincia, Giuseppe L’Erario, docente, e l’aiuto di alcuni studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona dell'Università di Pavia. Il lavoro di raccolta è iniziato, e proseguirà, all'interno del corso di Bratus sulla storia della scena underground cremonese, grazie anche al sostegno di alcune figure fondamentali del periodo come Marco Turati e Fausto Punzi.

L’idea originaria è quella di creare un sito – Cremona in Rock — dove raccogliere il materiale e renderlo fruibile a tutti. La mostra quindi è «figlia» del progetto digitale più ampio e già avviato, basato sulla costruzione di una piattaforma digitale che racconti i decenni della musica cremonese. La mostra è stata realizzata grazie a coloro che hanno messo a disposizione i materiali d’epoca e ad alcuni partner: Arci Cremona, Arci Persichello, Cremonapalloza, Luppolo in Rock, Porte Aperte Festival, Società operaia di mutuo soccorso e Torre di Controllo, con media partner il giornale La Provincia.

La mostra quindi debutta domani, unico giorno di apertura, all’Arci Persichello. Poi sarà allestita al Luppolo in Rock (dal 12 al 17 luglio) e all'Arcifesta (dal 29 luglio all’8 agosto). Infine, in autunno, approderà alla Soms di Torre de’ Picenardi. Domani presentazione alle 18,30 con Bratus e Caletti che incontrano gli organizzatori del Gruppo Janggos. Poi microfono aperto per raccogliere le testimonianze dei protagonisti di allora. Alle 20,30 cena solidale per Cascina delle Cingiallegre e proiezione del video del concerto Cremona For Cremona del 1985, pietra miliare del rock cremonese. A seguire Eric Pasolini selezionerà musica dell’epoca di riferimento della mostra.