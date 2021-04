Alunni in quarantena alla Media Sacchi di Piadena Drizzona

PIADENA DRIZZONA (23 aprile 2021) - Quarantena degli alunni di tutte le classi e sezioni e di tutto il personale scolastico per la scuola secondaria di primo grado - la scuola media - dell’Istituto comprensivo Gian Maria Sacchi di Piadena Drizzona. La disposizione è stata data dall’Ats Val Padana in seguito al riscontro di 11 positività di alunni e docenti: in una classe prima sei alunni e tre componenti del personale scolastico, in un’altra classe prima un alunno e in una ulteriore classe, una seconda, una unità di personale scolastico. Ats prenoterà a fine quarantena i tamponi molecolari per tutti i soggetti coinvolti. Il tampone molecolare, anche se negativo, non serve a interrompere la quarantena di 14 giorni.

