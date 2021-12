ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Qualità della vita: Trieste prima, poi Milano e Trento. Cremona al 37° posto. Carabinieri, weekend di controlli: notte brava di uno straniero arrestato per resistenza e lesioni. Santa Lucia benefica, un migliaio di giocattoli in dono per i bambini del territorio. Malattia renale cronica, studio rivoluzionario del cremonese Ravani