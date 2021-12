ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Gianluca Vialli si racconta in collegamento da Londra. Emanuela Folliero: «Domenica correte in edicola, anch'io nel calendario di Sospiro». Covid: Bertolaso, in Lombardia i più colpiti sono i bambini. Lgh-A2A. Ventura: "Stimo Pizzetti, ma... Confermata la distanza tra Pd e Galimberti"