Gardaland, sabato 2 aprile inizia la nuova stagione

CASTELNUOVO DEL GARDA - L’inizio ufficiale della stagione di Gardaland Resort, con l’apertura dei tre hotel del Resort, avverrà sabato 2 aprile siglando ufficialmente l’inizio dei 238 giorni di divertimento a disposizione degli Ospiti. L’inaugurazione, invece, di Jumanji® -The Adventure, prima attrazione al mondo a tema Jumanji, avverrà sabato 9 aprile. Jumanji® The Adventure sarà una dark ride per avventurieri di ogni età, basata sulla popolare serie cinematografica di Sony Pictures, che sorgerà nel cuore del Parco e sarà caratterizzata da una storia coinvolgente ed emozionante: gli Ospiti avranno infatti la missione, in lotta contro il tempo, di riportare al leggendario tempio la sacra gemma preziosa per salvare il regno di Jumanji da una maledizione.

Già dal 2 Aprile, una nuova esperienza attende gli Ospiti al cinema 4D dove sarà disponibile Aquaman™: The 4D Experience®, uno speciale adattamento del film di successo targato Warner Bros. In attesa dell’uscita nelle sale del secondo capitolo della saga, previsto per dicembre 2022, gli Ospiti di Gardaland potranno vivere le avventure del potente super eroe DC Aquaman e, attraverso coinvolgenti effetti speciali e immagini 3D in alta definizione, essere trasportati nel regno sottomarino di Atlantide, sentendosi protagonisti di questa avvincente storia. Usando la sua straordinaria forza e la sua incredibile velocità, Aquaman sarà impegnato in una missione per scongiurare una guerra tra i mondi dell’oceano e della terra, salvando così il nostro pianeta. Gli affezionati di Wonder Woman non devono però preoccuparsi: l’adattamento del film della più famosa eroina del cinema verrà infatti proiettato in rotazione con Aquaman.

Tanti poi gli show che come sempre arricchiscono le giornate nel Parco: da Welcome to Gardaland, lo spettacolo di apertura che quest’anno ha una nuova main song e nuovi costumi per il corpo di ballo a La soffitta di Prezzemolo, nuovo spettacolo dedicato al pubblico dei bambini e delle loro famiglie in scena al Teatro della fantasia. Presso la nave dei corsari l’apprezzatissimo show è stato rivisitato e, con un cast di sole donne, promette di sorprendere tutti con balli e canzoni. Sempre per i piccoli Ospiti imperdibile sarà nuovo show “44 Gatti Circus Show” all’Arena 44 Gatti, ambientato al circo e con la presenza anche del gatto Boss. Nuovi sono anche gli show presso il Buffalo Stage “West is the best”, travolgente live musical western in cui due cowboys sono pronti a sfidarsi con balli e canzoni per “fare colpo” sulla bellissima Lucy, e presso il palco Hacienda Miguel “Alegrìa Mexicana”. A Gardaland Theatre torna, dopo il successo della scorsa stagione, GARDALAND AWARDS – Life is a movie, arricchito da nuovi numeri acrobatici. Tante infine, come sempre, le occasioni per i bambini di incontrare i loro beniamini durante i meet&greet sia con Peppa Pig che con i 44Gatti.

Una tappa da non perdere sarà anche la visita a Gardaland SEA LIFE Aquarium, l’acquario interamente tematizzato che ospita oltre 5.000 creature marine e nel quale è possibile compiere un percorso alla scoperta delle più affascinanti specie che popolano il nostro pianeta. Da sempre impegnato nel trasmettere ai Visitatori - in particolare ai più piccoli - il rispetto dell’ambiente, l’acquario proporrà quest’anno nuove attività interattive per approfondire ulteriormente la conoscenza dei diversi ambienti e l’impatto dell’uomo sulla natura.

Immancabile anche un giro nella Miniland - l’area nella quale sono stati riprodotti con milioni di mattoncini LEGO® i monumenti più famosi d’Italia - di LEGOLAND® Water Park Gardaland; il parco acquatico nella sua interezza aprirà invece il 14 maggio, quando i piccoli Ospiti potranno tornare a divertirsi nel primo LEGOLAND Water Park d’Europa tra scivoli colorati e milioni di mattoncini LEGO. Gardaland Resort propone interessanti opportunità di acquisto per biglietti combinati che consentono l’accesso a Gardaland Park, a Gardaland SEA LIFE Aquarium e alla Miniland di LEGOLAND Water Park Gardaland ad un prezzo davvero speciale. Come sempre Gardaland propone anche diverse soluzioni di abbonamento a partire da € 49,00. Per informazioni abbonamenti.gardaland.it. Nel periodo che va dal 2 aprile al 1° novembre il Parco aprirà alle 10:00 con orari di chiusura che varieranno dalle 17:00 alle 21:00. Dal 18 giugno all’11 settembre l’orario sarà invece dalle 10.00 alle 23.00, tutti i giorni. Per ulteriori informazioni www.gardaland.it.