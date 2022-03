ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Condanna per il «ricettatore del violino». Covid, aumentano i positivi, 412 in provincia di Cremona. Pernigotti, si fa avanti Witor's per l'acquisto. Minorenni fuggitivi dalla comunità: unità cinofile in azione. Un violino per dire grazie alla Polizia di Stato. Pronto soccorso si cambia: «Immediata presa in carico del paziente»