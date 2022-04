Covid, discesa di contagi e ricoveri in terapia intensiva

CREMONA - Su 21.875 tamponi effettuati in tutta la regione sono 2.329 i positivi riscontrati, 39 nella provincia di Cremona. Si riscontra un sensibile calo del tasso di positività, che scende al 10,6%, così come una diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Tuttavia crescono i ricoveri in reparti ordinari: 35 in più rispetto a ieri, per un totale regionale che raggiunge i 1.147 posti occupati. Sono 4 i decessi registrati in regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA