Covid, tasso di positività in calo, 1 morto nel Cremonese

CREMONA - A fronte di 19.240 tamponi effettuati sono 2.359 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, 77 nella sola provincia di Cremona. con un indice di positività in discesa al 12,2% (ieri era al 13%). Salgono i ricoverati in terapia intensiva (42, +3), e negli altri reparti (1.171, +13). I morti sono 28 per un totale di 39.832 decessi dall’inizio della pandemia. 1 deceduto nel Cremonese. (ANSA)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA