ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Il Punto del direttore: Noi e voi, ogni giorno insieme da 75 anni. Agguato, pestaggio brutale: cinque indiani in carcere. Traffico: a sorpresa via Giordano, un piano per la viabilità. Bonaldi: «Orgogliosa del nostro lavoro. Ma Casa di comunità amara». Infortunio sul lavoro, 42enne ferito a causa di una caduta. Il presidente Aldo Vanoli: «Io sogno ancora la A1»