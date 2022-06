2 Giugno: grande Tricolore, lungo il Torrazzo storia e identità

CREMONA - Un grande Tricolore campeggerà sul Torrazzo domani, in occasione della Festa della Repubblica. Ieri sera si sono tenute le prove generali. Il Tricolore sul Torrazzo è un segno che vuole dare particolare significato al 76º anniversario della nascita della Repubblica Italiana. A molti verrà in mente l’immagine del Torrazzo pavesato in occasione del raduno degli Alpini in città, nel lontano 1999. Corsi e ricorsi della storia, o meglio della simbologia patriottica che vive di invarianti che danno radice al senso identitario della Nazione e al senso di appartenenza alla Repubblica. La cerimonia ufficiale si terrà in piazza del Comune domani mattina a partire dalle ore 11, cerimonia organizzata dalla Prefettura con il Comune di Cremona.

Il programma prevede lo schieramento di una compagnia di formazione, comandata da un ufficiale del X Reggimento Genio Guastatori, composta da plotoni in rappresentanza dello stesso X Reggimento, del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, degli Agenti della Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, dei Vigili del Fuoco, Infermiere volontarie della Croce Rossa e Volontari della Protezione Civile. Dopo la sfilata dei gonfaloni dei Comuni della provincia che prenderanno parte alla cerimonia e delle bandiere e dei labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, il prefetto, Corrado Conforto Galli, passerà in rassegna il picchetto. Seguirà la cerimonia dell’Alzabandiera, con l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte del Complesso bandistico Città di Cremona. Dopo di che sarà letto il messaggio del Presidente della Repubblica, a cui seguiranno gli interventi del prefetto, del sindaco, Gianluca Galimberti, del presidente della Provincia, Paolo Mirko Signoroni, nonché di un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti. Verranno inoltre consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, quattro Medaglie d’Onore ai reduci dei campi di prigionia in Germania durante l’ultima guerra mondiale e un attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile concesso dal ministro dell’Interno.

La cerimonia si concluderà con l’esecuzione, da parte dei componenti dell’Orchestra d’archi del Conservatorio Monteverdi di Cremona, de «L’Estate» dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi, nonché una spettacolare esibizione del gruppo S.A.F. dei Vigili del Fuoco. Sarà possibile (fin dalle 9 di domani mattina) visitare gli stand che saranno appositamente allestiti in piazza da parte della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria, dell’Areu 118, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Locale di Cremona e della Polizia provinciale e dei Volontari di Protezione civile. Vi resteranno fino al pomeriggio.