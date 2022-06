Covid, 144 contagi in provincia, ricoveri in aumento

CREMONA - I nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 4.491 a fronte di 37.475 tamponi effettuati. 144 contagiati sono stati registrati nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività, che ieri era all'8,9%, è salito all'11,9%. Le terapie intensive continuano a svuotarsi (oggi 1 unità in meno), mentre i ricoveri ordinari crescono di 8. I decessi registrati in regione nelle ultime 24 ore sono 8.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA