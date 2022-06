Lombardia, Calenda: "Moratti ottima candidata, ma noi puntiamo su Cottarelli"

MILANO/CREMONA - Per le regionali lombarde del 2023 «ci sono persone di grandissima qualità anche nel campo avverso». Per esempio «Letizia Moratti sarebbe un’ottima candidata a fare il presidente della Regione. Lo farebbe molto bene»: lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, arrivando al Salone del Mobile di Milano. Ad ogni modo «noi abbiamo fatto un nome che per noi è molto valido - ha aggiunto Calenda - ossia Carlo Cottarelli. Se si deciderà invece di andare verso un nome molto spostato a sinistra - ha concluso - noi rifletteremo su una candidatura terza». (ANSA)