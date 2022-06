Stretta Ue su fake news, bigh tech aderiscono a nuovo codice

BRUXELLES - La Commissione europea stringe le misure contro le fake news e annuncia un nuovo Codice di condotta sulla disinformazione (l'originario è del 2018), per il quale annuncia di aver già ottenuto la firma di 33 soggetti, tra i quali anche 'big tech' come Google, Facebook (Meta), Microsoft, o TikTok. Tra gli impegni previsti nel codice rivisto, tra l'altro, il taglio a incentivi finanziari alla disinformazione, interventi per fermare comportamenti manipolativi come account falsi, 'bot' o la diffusione di disinformazione, maggior fact-checking e la creazione di un Centro e una task force per la supervisione e implementazione del codice. (ANSA)