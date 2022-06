Covid, tasso di positività in crescita, 53 casi in provincia, una vittima

CREMONA - Continua a crescere la curva di contagi in Lombardia come su territorio nazionale. A fronte di 10.553 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore, sono 1.920 i positivi al Covid-test registrati, 53 dei quali solo in provincia di Cremona. Benché il numero di tamponi e di positivi sia minore del solito, per effetto del fine settimana, il tasso di positività è ancora molto alto: oggi è al 18,1%, superiore di 0,2 punti percentuali rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri in reparti ordinari (33 in più rispetto a ieri), mentre restano stazionari i ricoveri in terapia intensiva (sono 16 in tutta la regione). Sono 12 i decessi registrati in Lombardia, una vittima in provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA