Covid, scende il tasso di positività, 50 casi in provincia

CREMONA - A fronte di 14.230 tamponi effettuati in Lombardia nelle ultime 24 ore sono 3.249 i nuovi positivi registrati in regione, 50 nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività cala leggermente rispetto a ieri: dal 23,6% al 22,8%. L'aumento dei ricoveri continua, con 1 posto in più occupato in terapia intensiva e 25 nuovi ricoveri in reparti ordinari. Sono 4 i decessi registrati in tutta la regione.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA