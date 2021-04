Allarme voli da New Delhi, rafforzate le misure

ROMA (28 aprile 2021) - L'ecatombe in India fa sentire i suoi effetti in Italia, con i 214 passeggeri arrivati in serata all'aeroporto di Fiumicino da Nuova Delhi destinati a test e quarantena per arginare l'ultima, pericolosa variante del coronavirus. Cinquanta di loro vanno nella cittadella militare della Cecchignola, gli altri in un Covid hotel sempre a Roma. All'aeroporto di Fiumicino è atterrato alle 20.57, con i 214 passeggeri, di cui 28 bambini e tre neonati a bordo, il volo dell'Air India AI 1123.