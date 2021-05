Figliuolo: hub in scuole e posti vacanza

ROMA (1 maggio 2021) - "Dopo gli over 65 vaccineremo i più giovani in vacanza e nelle scuole": lo annuncia il commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Figliuolo, in un'intervista a Repubblica. Guardando all'estate, il generale dice di pensare a luoghi ad hoc dove poter vaccinare, utilizzando "strutture presso centri montani o estivi, che potrebbero dare un appeal a quel tipo di utenti". Sui numeri, Figliuolo è fiducioso: "Non posso dire che domani riusciremo a fare 1 milione di vaccini, ma sono sicuro che si possa salire molto oltre i 500 mila". (ANSA)