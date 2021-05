Case, Mattinzoli: superbonus per le Aler

MILANO - "Il costo dell'Iva sostenuto dalle Aler per gli interventi compresi nel Superbonus sarà detraibile: questo è un grande traguardo". Così Alessandro Mattinzoli, assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, in seguito all'approvazione dell'emendamento in Senato al Decreto Legge 'Sostegni'.

SUPERBONUS - "Il Superbonus 110% - ha precisato l'assessore - è una importante opportunità per la riqualificazione del patrimonio immobiliare, ma anche per la ripartenza di tutta la filiera edilizia compreso l'indotto che vede protagonista tutto il mondo dell'artigianato".

MODIFICA AL DECRETO - "Se non ci fosse stata questa modifica al decreto - ha aggiunto - le Aler non avrebbero potuto usufruire della possibilità di detrarre l'Iva e per i loro bilanci questo sarebbe stato un costo insostenibile. Dopo l'incontro nella sede dell'Ance di Brescia con il ministro per gli Affari regionali e Autonomie, Maria Stella Gelmini, e l'ascolto delle richieste dei rappresentanti di categoria, mi sono fatto portavoce delle istanze proponendo questo cambiamento da apportare nell'iter di conversione del decreto". "Ora il nostro impegno - ha concluso Mattinzoli - è quello di lavorare, perché il Governo centrale proroghi i tempi dell'applicazione della misura e attui una vera semplificazione delle procedure".